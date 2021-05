Trieste sarà la nuova sede dell'Unione Internazionale di Fisica Pura ed Applicata

Sarà Trieste la prossima sede amministrativa dell’Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata (IUPAP). La Fondazione Internazionale Trieste (Fit), a seguito di una gara internazionale, è stata selezionata per ospitare e gestire l'ufficio del segretariato e dell'amministrazione dell'associazione internazionale dedicata alla fisica. Il trasferimento degli uffici dello IUPAP dall’attuale sede di Singapore alla nuova sede nella Sottostazione Elettrica di Porto Vecchio a Trieste avverrà in modo graduale e sarà completato entro il 2021. Con il trasferimento della sede a Trieste, Stefano Fantoni assumerà l’incarico di Segretario Generale e Sandro Scandolo, scienziato dell’ICTP, quello di Vice Segretario Generale dell’organizzazione. Tra le finalità dell’Unione vi sono quelle di promuovere la collaborazione internazionale nella fisica, organizzare e sponsorizzare meeting internazionali, promuovere la libera circolazione degli scienziati, incoraggiare la ricerca e l’insegnamento e promuovere accordi internazionali sull’uso dei simboli e delle unità fisiche. Lo IUPAP fu fondato nel 1922 a Bruxelles con 13 nazioni aderenti e ha avuto come suo primo Presidente il Premio Nobel britannico William Bragg. Le nazioni aderenti allo IUPAP sono attualmente 60. La Union è governata da un’Assemblea Generale che si riunisce ogni tre anni (nel 1984 si riunì proprio a Trieste, nella sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica a Miramare). L’organizzazione si articola in 22 commissioni e 15 gruppi di lavoro, dedicati a vari campi della fisica: in particolare, una commissione si occupa delle definizioni e dei nomi delle unità di misura della fisica.