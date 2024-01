Morto nell'incendio di San Giacomo, la vittima si chiamava Jan Penco

TRIESTE - Si chiamava Jan Edoardo Penco e aveva 36 anni la vittima del terribile incendio che si è sviluppato all'interno dell'appartamento dove viveva, al quarto piano di via del Ponzanino 5, nel rione di San Giacomo a Trieste. Il giovane si trovava nella sua camera da letto ed è morto a causa dell'inalazione dei fumi sprigionatisi a causa delle fiamme divampate nella stanza. La dinamica di quello che è a tutti gli effetti un incidente (i carabinieri e gli inquirenti hanno escluso fin da subito una violenza per mano di terze persone) sembra essere chiara. Le fiamme sarebbero divampate a causa di un surriscaldamento del pavimento, dovuto alle alte temperature provocate da un rudimentale impianto di riscaldamento che la vittima avrebbe costruito. Il forno della cucina, infatti, era collegato ad un tubo installato per far defluire l'aria calda all'intero della camera da letto.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di via dell'Istria, i sanitari del 118 (che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane) e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Proprio a causa del tubo collegato al forno (e appoggiato a terra), il pavimento è andato a fuoco, cedendo e creando così una voragine. Nell'appartamento al piano inferiore (abitato da una famiglia di origini serbe, due adulti e due bambini) sono caduti alcuni calcinacci e la casa è stata dichiarata inagibile. Sul posto è giunta anche la polizia locale del Comune di Trieste, per avviare le pratiche volte ad individuare, quanto prima, una sistemazione per la famiglia sfollata. L'intero stabile è stato evacuato. In passato Jan Penco aveva lavorato anche come aiuto attrezzista di scena nel film "Il confine", del regista Carlo Carlei, ambientato a Trieste nel 1914 e che raccontava la storia di "tre amici, a un passo dal baratro della Prima guerra mondiale, destinati ad entrare anche loro in conflitto".