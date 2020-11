"Guardate quanto è bella", Jean Claude Van Damme a Trieste (VIDEO)

"Ciao ragazzi, mi trovo in Italia, a Trieste dove sono arrivato ieri. Guardate quanto è bella". Il messaggio non è uno spot pubblicitario realizzato da organi locali di promozione turistica bensì il senso del video postato in diretta Instagram dal balcone dell'hotel Savoia Excelsior dal celebre attore belga Jean Claude Van Damme.

Il video è apparso oggi 23 novembre ed ha coinvolto migliaia di suoi fan, innescando circa 1300 commenti e qualcosa come 222 mila visualizzazioni. Nelle immagini, si vede JCVD, berretto arancione, giacca nera e pantalone grigio, intento ad ascoltare musica accennando qualche passo di ballo.