"Per non dimenticare, io vi ricordo": Joe Bastianich omaggia le sue radici istriane

"Tra campo profughi, fuga e storie di coraggio. Io vi ricordo e vi ringrazio". Anche Joe Bastianich ha voluto rendere omaggio alle vittime dell'esodo giuliano-dalmata celebrato in tutta Italia oggi 10 febbraio. Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, è stato protagonista di numerosissimi eventi organizzati in altrettanti comuni italiani. Il celebre personaggio televisivo, le cui radici affondano nell'Istria meridionale, ha dedicato un post dove ha voluto riflettere sulla giornata.

"Io sono figlio dell’emigrazione - ha scritto Bastianich -. Come tante altri nel mondo, la mia famiglia ha dovuto rinunciare alle sue radici, a tutto ciò che chiamavano casa. Oggi è la Giornata del Ricordo, per non dimenticare, chi ha con grande coraggio avuto la forza di credere e lottare per una vita migliore, per i propri ideali, per la propria famiglia. In ricordo di quanto hanno vissuto la mia nonna Erminia e mamma Lidia Bastianich".