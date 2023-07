Cinema a Trieste: spunta John Cena da Eppinger Caffè

Una gradita sorpresa per il personale e i clienti di Eppinger caffè in via Dante: il wrestler, attore e rapper John Cena si concede un momento di ristoro con tipici dolci della tradizione triestina. Probabilmente un momento di pausa dalle riprese della serie Netflix tra Muggia e Trieste, motivo per cui la star statunitense si trova oggi nel capoluogo giuliano. La scena iniziale del film sarà girata in piazza Marconi nella città rivierasca e sono previste anche riprese a Miramare. Si tratta della prima produzione dopo l'intesa avviata tra il Comune di Muggia e FVG Film Commission per consentire alle produzioni che arrivano sul territorio uno snellimento burocratico nelle pratiche da effettuare. Per sei giorni piazza Marconi sarà chiusa in orario diurno. John Cena è uno dei nomi di punta della World Wrestling Entertainment (WWE) e ha interpretato film di successo come Bumblebee, The Suicide Squad - Missione suicina e la saga Fast and Furios. Come rapper ha pubblicato nel 2005 il fortunato album "You can't see me".