Johnson&Johnson in Fvg: oltre 3500 dosi in arrivo il 15 aprile

Il giorno di Johnson&Johnson è alle porte. Arriveranno giovedì 15 aprile le 3550 dosi del vaccino monodose destinate, in questa fase, al Friuli Venezia Giulia. A consegnarle presso gli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste saranno i furgoni di SDA, il corriere di Poste Italiane che nell'occasione consegnerà anche 3200 dosi del vaccino di AstraZeneca. Come per le volte precedenti, anche questa volta l'operazione avverrà in collaborazione con l'Esercito Italiano.