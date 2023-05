Kave, quando la pietra racconta il territorio carsico

DUINO AURISINA - Dopo l’anteprima dello scorso ottobre e “il taglio del nastro” di “KAMEN - Museo diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina - Muzej nabre?inskega kamna in kamnolomov” si entra nel vivo del progetto KAVE. L'iniziativa, proposta dal Comune di Duino Aurisina con il contributo della Regione e la partecipazione dell’Associazione Casa C.a.v.e., il Circolo culturale sloveno “Igo Gruden” e l’organizzazione “Le Vie delle Foto”, intende valorizzare il patrimonio geologico locale e la sua geodiversità. Le novità, tra cui i primi tre eventi del 2023, che includono due itinerari e una mostra inseriti nella “Settimana del Geoparco transfrontaliero del Carso Classico", sono state presentate in una conferenza stampa in Consiglio comunale.

Si parte con il primo itinerario, "Geo-passeggiando a Slivia", porterà i partecipanti a scoprire il piccolo borgo carsico di Slivia/Slivno, con la sua ricchezza di siti geologici (domenica 28 maggio dalle 9.00 - 12.00 con ritrovo presso la Chiesa di Slivia). A seguire, "Passeggiando nel Museo diffuso delle cave e della pietra di Aurisina", incentrato sulla pietra di Aurisina, con focus sugli aspetti geologici, economici e sociali legati alla sua estrazione (domenica 4 giugno dalle 9.00 - 12.00 con ritrovo presso il Municipio di Aurisina). Parallelamente, verrà inaugurata una mostra fotografica multimediale intitolata "Storie di Pietre / I Marmi di Aurisina", a cura de Le vie delle Foto, che sarà allestita alla Portopiccolo Art Gallery – Sistiana dal 3 al 30 giugno.

Gli altri eventi

Il progetto KAVE continuerà nei mesi a seguire con laboratori di scultura, incontri didattici per le scuole, pubblicazioni, lectio magistralis di importanti esperti sulla pietra d’Aurisina e un seminario “La pietra e l’arte del paesaggio – Geoparchi e musei diffusi a confronto”. Quest'ultimo evento, aperto a tutti, vedrà la presenza di esperti del mondo della pietra provenienti sia dal campo tecnico/scientifico che artistico. Relatori nazionali e internazionali offriranno un punto di vista originale sul tema, condividendo le buone pratiche riguardanti geoparchi, musei diffusi ed ecomusei.

La mostra

La mostra "Storie di Pietre / I Marmi di Aurisina", in particolare, si concentrerà su geositi, cave, pietre e manufatti in pietra d'Aurisina. Questi elementi saranno il fulcro di un progetto espositivo originale di carattere storico/scientifico, accompagnato da fotografie, video interattivi e maschere immersive, elaborati da Fluido Digital Experience. In tale ambito sarà presentato il progetto che ha attraversato i “luoghi della Pietra” come Venezia, Bologna, Ravenna, Milano e Trieste, dove sono stati repertati importanti monumenti ed edifici costruiti in pietra d’Aurisina, unitamente alle preziose fotografie delle Cave Romane, tratte dal "workshop in cava” a cura de Le vie delle Foto.

Rafforzando il legame tra la pietra di Aurisina e il suo territorio, il progetto KAVE si prefigge di riconoscere e valorizzare l'importanza di questo "oro bianco", sia dal punto di vista geologico che storico-etnografico. Con un approccio sperimentale ed esperienziale, l'obiettivo è creare un'esperienza immersiva che unisca scienza, storia e arte, portando i visitatori in un viaggio attraverso la geodiversità del Carso e la ricchezza culturale del Comune di Duino Aurisina.