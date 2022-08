Delitto del Carso, in manette il boss che vendeva la droga alla vittima

CAPODISTRIA (Slovenia) - Dario Grmek, il narcotrafficante per il quale omicidio è finito in manette il 57enne Adriano Petelin, veniva rifornito da un connazionale di 39 anni originario della regione di Celje, che la polizia slovena ha arrestato nei giorni scorsi. E' questo uno degli sviluppi dell'indagine seguita al brutale assassinio avvenuto ad aprile nella casa dove abitava il Grmek (a Kobjeglava, nel comune di Komen, sul Carso alle spalle di Trieste). Il lavoro degli investigatori del Dipartimento di polizia di Capodistria ha portato alla scoperta di una vera e propria rete di vendita creata dalla vittima e che coinvolgeva numerosi soggetti, principalmente di nazionalità italiana.

E' stato appurato che proprio il più giovane dei soggetti coinvolti nel caso aveva avuto un ruolo significativo. Il 39enne, infatti, aveva venduto, probabilmente in numerose occasioni, della droga a Grmek. Nella casa del 57enne, il giorno dell'omicidio, erano state trovate diverse sostanze stupefacenti, ma le fonti di polizia non hanno indicato con precisione la quantità venduta dal giovane boss al pusher di Kobjeglava. Durante le indagini la Procura distrettuale ha dato il via libera alla perquisizione della casa del 39enne, all'interno della quale sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici, oltre a strumenti utili all'imballaggio delle sostanze. Subito dopo la perquisizione il giovane è stato interrogato dagli inquirenti che ne hanno ordinato il fermo. Il 39enne sloveno risulta avere numerosi precedenti legati al traffico di droga.