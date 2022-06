Il reggimento Piemonte Cavalleria parte per il Kosovo dove il suo comandante, colonnello Ivano Marotta, assumerà il comando dell'operazione K-For che mette sotto la stessa bandiera militari di nove paesi della Nato. Trieste Prima era a conoscenza della notizia da mesi ma dai vertici romani dell'esercito, contattati dalla redazione, è stato chiesto il massimo riserbo per ragioni di sicurezza. L'impiego, come spiegato in mattinata all'interno della caserma intitolata a Guido Brunner, è imminente. "Viene riconosciuta la grande professionalità dei nostri corpi armati, simbolo del nostro Paese e della nostra bandiera. Donne e uomini che si mettono a disposizione dell'Italia e del ruolo dell'Italia in queste operazioni, sacrificando anche gli affetti più cari per un bene superiore" queste le parole dell'assessore regionale, Fabio Scoccimarro.