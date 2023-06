A Sezana l'incontro introduttivo per dare il via al progetto Kras Carso II

SEZANA - Si è svolto ieri, presso il Giardino Botanico di Se?ana, accanto a Villa Mirasasso, l’incontro introduttivo del progetto strategico "KRAS-CARSO II" del Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. L'evento è stato organizzato dalla principale agenzia partner, l'Agenzia di sviluppo regionale ORA Krasa in Brkinov, e mira a promuovere la gestione condivisa e lo sviluppo sostenibile dell'area del Carso Classico.

Il progetto

KRAS-CARSO II è uno dei tre progetti strategici nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. Il progetto mira a istituire un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Kras-Carso, che terrà conto delle linee guida delle autorità pubbliche e delle comunità locali, contribuendo allo sviluppo del turismo sostenibile transfrontaliero nella zona del Carso Classico, nel contesto di un turismo rispettoso dell'ambiente. Nel farlo, inoltre, si baserà sui risultati dei precedenti progetti Interreg. Il capofila del progetto è l'Agenzia di sviluppo regionale ORA Krasa in Brkinov, in collaborazione con 11 partner (6 sloveni, 5 italiani) e 13 partner associati. Aleš Vodi?ar, direttore dell'Agenzia di sviluppo regionale ORA Krasa in Brkinov: "La capitalizzazione dei progetti già realizzati e la collaborazione sono state le nostre linee guida nella preparazione del progetto. Un partenariato equilibrato ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi. Come indicato nel nome completo del progetto Gestione congiunta e sviluppo sostenibile dell’area del Carso Classico, dovremo collaborare anche con altri stakeholder, in particolare con i Comuni, con i quali dovremo portare avanti congiuntamente il processo politico di costituzione di una nuova forma organizzativa transfrontaliera congiunta, il GECT appunto, che, al termine del progetto, gestirà i temi di sviluppo decisi dai Comuni fondatori. Ci attende un gran lavoro, in parte già iniziato, con gli eventi transfrontalieri della celebrazione della settimana europea dei geoparchi Kras Carso”.

La preparazione dell'evento e il lancio del progetto che unisce le zone di confine sono stati accolti con favore anche dal Ministro per gli Sloveni all'estero Matej Ar?on. Egli ha sottolineato che la collaborazione con la minoranza slovena in Italia è indubbiamente importante, in quanto ciò avvicina ulteriormente le parti. Ha inoltre offerto il suo aiuto e l'esperienza acquisita durante la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) GO, sottolineando i vantaggi dell'istituzione del GECT Kras-Carso, un organismo di gestione congiunta per l'area della regione Carso Classico e del Geoparco del Carso, indicando anche alcuni aspetti a cui prestare particolare attenzione. "Penso che stiate lavorando a progetti davvero importanti per lo sviluppo del vostro territorio", ha aggiunto il Ministro, concludendo il suo intervento con una frase di supporto: "Sono con voi e vi sostengo".

L'importanza del progetto e dell'integrazione dell'area transfrontaliera Kras-Carso è stato sottolineato anche dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale, Andreja Kati?, e dalla responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A IT-SI, Laura Comelli. Andrej Sila, sindaco del Comune di Se?ana, che partecipa al progetto principalmente con un investimento per la realizzazione degli spazi per la sede del geoparco transfrontaliero Kras-Carso e successivamente per il GECT, ha sottolineato che "Il Comune di Se?ana sostiene con grande entusiasmo e impegno tutte le attività del progetto che contribuiscono alla collaborazione, poiché è proprio questa che, tra i diversi attori del Carso, svolge un ruolo fondamentale nella conservazione e nello sviluppo dell'area transfrontaliera". Ha inoltre aggiunto che la costruzione di ponti tra le comunità non riguarda solo l'infrastruttura fisica, ma anche il rafforzamento delle relazioni solide e della fiducia reciproca, nonché la creazione di prodotti transfrontalieri comuni, che sono la chiave per lo sviluppo sostenibile dell'area del Carso Classico.

I prodotti turistici

Oltre all'obiettivo principale del progetto - la creazione del GECT - i partner del progetto svilupperanno prodotti turistici innovativi basati sull'eccezionale patrimonio naturale e culturale della regione carsica. Uno dei principali prodotti turistici comuni sarà un sentiero transfrontaliero che collegherà l'intera area in un percorso circolare di almeno 200 chilometri. Lungo questo percorso saranno presentate le caratteristiche geologiche e altre attrazioni naturali e culturali. Il progetto coinvolgerà diversi gruppi target. Per i giovani sarà organizzato un innovativo Hackathon turistico, mentre per i produttori locali e i vari fornitori sarà creato un marchio di qualità. Verrà inoltre conferito un valore aggiunto agli eventi esistenti nella regione del Carso, lavorando ulteriormente in una prospettiva sostenibile e transfrontaliera. Inoltre, verranno creati nuovi eventi transfrontalieri, principalmente dedicati alla conoscenza e al networking degli attori locali coinvolti. Verrà acquistato un furgone elettrico per il trasporto sostenibile, collegando tra di loro i vari punti turistici nell'area del Carso Classico.