Il giorno dopo il falò brucia ancora, intervento dei vigili del fuoco a Gropada

GROPADA (Trieste) - Il mattino dopo i tronchi bruciavano ancora e complice un leggero vento, avrebbero potuto trasformare la festa della sera prima in un pericoloso incendio. Ci sono voluti i vigili del fuoco di Opicina, allertati anche grazie alla segnalazione comparsa sul gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso, per mettere in sicurezza l'area dove la notte del 23 giugno si è tenuta la cerimonia del kres, la tradizionale festa con tanto di falò a celebrare l'estate e la la potenza del sole, dopo che con il solstizio le giornate iniziano ad accorciarsi. Dopo il lungo momento conviviale, il fuoco si è andato consumando ed è stato spento. Non del tutto, però, visto che il mattino seguente la zona era ancora interessata da braci che fumavano ancora. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto è arrivata anche la Protezione Civile.