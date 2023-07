L'attesa sta per finire: la galleria di piazza Foraggi riapre a giorni

"Sto lavorando per aprire la galleria martedì 11 luglio, a grandi linee tra le 21:30 e le 22:00". Lo dichiara al telefono il sindaco Roberto Dipiazza dopo un sopralluogo nella mattinata di oggi, sabato 8 luglio. L'anticipazione era stata data a Ring su Telequattro, anche se la conferma ufficiale dovrebbe arrivare il prossimo lunedì 10. "La galleria è finita anche se mancano i due quadri elettrici finali ma l'illuminazione funziona e piuttosto che lasciarla così per un vizio di forma mi assumo la responsabilità, la apro e basta". Non è prevista una cerimonia con taglio del nastro o un evento ufficiale: "Il lavoro fatto è talmente interessante che si celebra da solo", conclude Dipiazza.

Un evento quasi storico, dopo oltre un anno di attesa e a scapito delle iniziali previsioni che annunciavano la riapertura nel luglio del 2022. La gara per i lavori era stata vinta nel 2020 dalle imprese edili campane Sac e Alfieri. Inizialmente era prevista la costruzione di uno scudo metallico per permettere agli operai di lavorare lasciando la galleria aperta in entrambi i sensi ma l'opzione, tra ritardi e aumenti di prezzo dovuti anche alla guerra in Ucraina, è stata abbandonata. Dopo innumerevoli intoppi, non ultime le infiltrazioni d'acqua rilevate qualche mese fa e ora risolte, sembra che i disagi alla viabilità e le deviazioni del trasporto pubblico siano a un passo dalla fine.