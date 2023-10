L’attrice Lunetta Savino ricoverata a Cattinara

TRIESTE - L'attrice italiana Lunetta Savino si trova ricoverata all'ospedale di Cattinara, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico che ha richiesto la rimozione dell'appendicite. La sessantacinquenne attrice di origine barese ha visitato più volte la nostra città, soprattutto in virtù di spettacoli teatrali andati in scena anche nel recente passato. Nei giorni passati la Savino, assieme all'attore Matteo Martari, era impegnata in alcune riprese a Lubiana, capitale slovena.