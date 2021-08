L'escavatore è guasto e la galleria di piazza Foraggi viene chiusa di nuovo

Nuova tegola per la galleria di piazza Foraggi. Un guasto ad un mezzo della ditta che di notte sta lavorando alla messa in sicurezza ha impedito la sua rimozione. Si tratta di un escavatore dalle dimensioni notevoli e proprio per questo gli operai non sono riusciti a spostarlo dalla carreggiata, imponendo la chiusura della galleria. In mattinata è atteso un meccanico dal Veneto per farlo ripartire. La circolazione nel tratto della galleria resterà interdetta fino alla sua rimozione.