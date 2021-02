L'Orchestra Vecia Trieste compie 30 anni e riceve la medaglia del Comune

I l Sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato stamane, in piazza Verdi, la medaglia bronzea del Comune di Trieste all’ Orchestra “Vecia Trieste” in occasione de i 30 anni di attività: “ Mi fa molto piacere conferire questo riconoscimento alla Vecia Trieste ricordando con affetto quanta professionalità abbinata a tanto divertimento, alla voglia di stare insieme ci hanno accompagnato in un lungo percorso di cui conservo momenti straordinari e indelebili fin dal 1986, al Carnevale di Muggia. Alla Vecia Trieste va il mio abbraccio, a nome della città, con l’auspicio che passi presto l’emergenza della pandemia per poter organizzare un grande concerto con la sua orchestra”.

Alla premiazione erano presenti la presidente Fabiana Pipitone con il vicepresidente Paolo Rocca, il consigliere dell’Associazione Corrado Moratto, lo storico fondatore della Vecia Trieste, Antonio Leonetti e Paolo Stoini, membro dell’Orchestra, Roberto De Gioia, presidente del Carnevale di Trieste, Nadia Bellina, presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina- Skupaj na Op?inah.

“E con grande emozione che riceviamo questa medaglia al traguardo dei trent’anni di att i vità” – ha detto la presidente Fabiana Pipitone che assieme a Corrado Moratto e a Paolo Rocca ha voluto rimarcare come La VeciaTrieste porti avanti obiettivi prestigiosi quali la formazione alla musica, la ricerca, lo studio e la divulgazione della cultura e del folclore musicale storico e attuale. Il gruppo è ambasciatore nel mondo di questi valori già dal 1986 ma ufficialmente dal 1992. L’Associazione, che nasce prima con la formazione della Banda e poi con l’Orchestra, si è esibita, oltre che in Italia, in Australia, Austria, Inghilterra, Francia, Germania, Croazia, Slovenia, Irlanda, Argentina, Repubblica Ceca, Montenergo e lo stato di New York. Dal 2016 è la Banda ufficiale del Carnevale Triestino.

Il sito bilingue

Da quest'anno porterà le tradizioni e il folklore delle proprie terre in tutto il mondo attraverso il digitale con la realizzazione del nuovo sito rigorosamente ‘ bilingue’, in Italiano e Triestino. Con il canale delle news vogliamo far emergere l'impegno e lo spessore che c'è dietro una realtà simile, nonché aggiornare sulle sue attività. Grazie alla pagine dedicate ai concerti è possibile individuare una data per vederli dal vivo. Infine è possibile conoscere i componenti di showband e orchestra grazie alle bio. Chi naviga potrà trova re facilmente date e contenuti multimediali”.

Infine il vicepresidente Paolo Rocca, da parte della Vecia Trieste ha voluto offrire in omaggio al Sindaco Dipiazza i primi 2 CD realizzati dall’Orchestra.

Un po' di storia:

L 'Associazione Folcloristica Triestina “Vecia Trieste” nasce come formazione bandistica nel 1986 e si distingue subito per il particolare timbro sonoro, il ritmo e l’allegria delle proprie esecuzioni, che da sempre suscitano grande partecipazione da parte del pubblico. Nel 1990, al suo interno si forma l' Orchestra “VeciaTrieste” con lo scopo svolgere un’attività musicale più vasta e coinvolgente. L’assieme viene arricchito da strumenti e voci con l’intento da parte dei membri del gruppo di mantenere vive le tradizioni folcloristiche delle popolazioni giuliane, istriane e dalmate, ma senza tralasciare le più belle melodie della musica italiana e internazionale. L’esordio avviene nel 1992 con due concerti al Teatro Miela di Trieste. Nel corso degli anni, l’Orchestra si è esibita nei teatri di tutto il mondo, tra cui in America, Australia, in Inghilterra, Francia e vari tour tra Austria, Germania, Irlanda, Slovenia e Croazia, Argentina.