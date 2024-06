Sequestrati in città quasi 600 prodotti per l'estate non a norma

TRIESTE - Sequestrati oltre 600 prodotti per l'estate non a norma. Con l'avvicinarsi del periodo estivo il nucleo di polizia commerciale della polizia locale di Trieste sta effettuando controlli mirati negli esercizi commerciali con un occhio attento ai prodotti più venduti in questa stagione. Dal sopralluogo di 3 negozi (via Trento, Via Cellini, via Filzi), sono emerse irregolarità per quanto riguarda l'etichettatura di vestiti e dispositivi di protezione individuale. L'attività si è conclusa con il sequestro di 469 capi di abbigliamento senza l'etichetta obbligatoria indicante la composizione del tessuto e le informazioni sulla fabbricazione del prodotto. Sequestrati anche 126 occhiali da sole, privi delle avvertenze e delle indicazioni sulla composizione del prodotto.