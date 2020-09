L'Azienda Sanitaria dà l'ok per 25 ospiti, riapre la casa di riposo La Primula

La Casa di riposo di San Giacomo riapre e si prepara ad accogliere e a prendersi cura dei propri ospiti, nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e secondo le Linee Guida impartite dall’Azienda Sanitaria locale. "Durante questi mesi - fanno sapere dalla struttura - abbiamo lavorato per attuare tutti gli interventi necessari per garantire al massimo la salvaguardia della salute degli ospiti e degli operatori sanitari".

A tale fine, La Primula si è resa indipendente rispetto al condominio cui appartiene e non ha più necessità di utilizzare le parti condominiali: l’accesso avverrà infatti esclusivamente dalla pubblica via e gli spostamenti fra una zona e l’altra avverranno mediante dispositivi predisposti all’interno della struttura stessa. "Tali accorgimenti - continua la nota - annullano ogni occasione di promiscuità fra gli utenti della Casa di riposo e gli abitanti del condominio, con conseguente eliminazione del rischio di trasmissione del contagio fra dette persone".

La Primula ha inoltre predisposto una zona esclusivamente dedicata agli accoglimenti, dove i nuovi ospiti potranno trascorrere in sicurezza, per sé e per gli altri, il periodo di isolamento previsto obbligatoriamente dalle Linee guida attualmente in vigore, garantendo contestualmente la tutela degli operatori cui è affidata la cura delle persone. Infine, la Casa di riposo annuncia che garantirà la "collaborazione costante di un medico, che garantirà l’assistenza necessaria agli ospiti e agli operatori".

La Primula fa sapere che "continuerà ad offrire la propria collaborazione massima ad ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - che, dopo l’effettuazione di un sopralluogo specifico e completo, ne ha consentito la riapertura – per assicurare la piena e completa tutela dei propri ospiti e dei propri operatori sanitari".