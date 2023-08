La principessa Ariane d'Olanda frequenterà il Collegio del Mondo Unito

DUINO AURISINA - La principessa Ariane d’Olanda ha scelto il Collegio del Mondo Unito di Duino per i suoi studi. Lo conferma il sindaco Igor Gabrovec attraverso un post su Facebook, in cui dà il benvenuto alla giovane e a tutti gli studenti che frequenteranno il prestigioso UWC Adriatic. La sedicenne, terzogenita dei sovrani d'Olanda Guglielmo e Máxima, conseguirà infatti il Baccalaureato Internazionale al Collegio, poi potrà frequentare l'Università. Lo scorso 25 agosto, la principessa si è recata nel Comune di Duino Aurisina per una visita esplorativa di circa tre ore insieme a suo padre, il re d'Olanda. Il Collegio del Mondo Unito fa parte degli United World Colleges, una rete di 18 scuole sparse in giro per il mondo, caratterizzate da una forte multiculturalità. Della rete fa parte i'UWC Atlantic College in Galles, frequentato dalle principesse di spagna Leonor e Sofia.