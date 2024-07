La rivolta del Coroneo finisce in parlamento, l'interrogazione di Ilaria Cucchi

TRIESTE - La rivolta nel carcere del Coroneo e la morte di un detenuto di nazionalità slovena finiscono in parlamento. A portare all'attenzione del Senato i giorni caldi di Trieste è Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra che ha presentato una interrogazione "con cui si chiede al ministro della Giustizia come intende assicurare che i detenuti, ma anche le stesse guardie carcerarie, vivano in maniera dignitosa". La rivolta era nata, prosegue la Cucchi, "per denunciare le pessime condizioni igieniche, il sovraffollamento e il caldo insopportabile" dentro la casa circondariale.

Una situazione che il segretario regionale Sebastiano Badin definisce "non degna di un Paese civile. Da qui le parole di Fedriga che bolla la rivolta in carcere come inaccettabile, ingiustificabile e intollerabile risuonano ancora più vergognose". "Non crede che sia utile - questa la domanda della Cucchi al ministro Nordio - anche considerando gli ultimi fatti di Firenze, prevedere dei finanziamenti per modernizzare le strutture carcerarie in modo tale che i detenuti, già provati dal sovraffollamento, non patiscano il caldo come succede ora?".