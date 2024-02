"La Rosa dell'Istria" fa il pieno in tv, ma i politici triestini lo "snobbano"

TRIESTE - La Rosa dell'Istria fa il pieno in prima serata su Rai 1, ma i politici triestini "snobbano" il film. Secondo i dati auditel di oggi 6 febbraio, il film con protagonista Andrea Pennacchi andato in onda ieri sera è stato visto da oltre due milioni e ottocentomila spettatori, con uno share di poco inferiore al 18 per cento. Lo sceneggiato Rai ha battuto la puntata del Grande Fratello, che su Canale 5 si è fermato a due milioni e quattrocentomila spettatori, totalizzando però uno share del 19,6 per cento. Al di là dei dati televisivi - spinti anche da una campagna promozionale non indifferente, con Pennacchi ospite del Tg1 -, il film non sembra aver scaldato i cuori della politica triestina, né tra i banchi della maggioranza, né tra i partiti di opposizione.

La maggior parte non l'ha visto

Tra le file del Partito democratico, Roberto Cosolini e Giovanni Barbo non hanno visto il film. Riccardo Laterza e Giorgia Kakovic di Adesso Trieste, Francesco Russo e Paolo Altin di Punto Franco neanche; anche nel centrodestra non è andata meglio. Michele Babuder, assessore all'Urbanistica, ha fatto sapere "di aver lavorato fino a tardi, ero in ufficio", così come il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Sempre in sede di giunta, il vicesindaco Serena Tonel afferma di "non aver avuto modo di vederlo", come anche l'assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi. Ugo Rossi ha fatto sapere di voler rimediare nei prossimi giorni.

Chi lo rivedrà, chi ha preferito il libro

Il forzista Lorenzo Giorgi si ripromette di vederlo prossimamente su Rai Play, così come il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Alessandra Richetti dei Cinque Stelle dice di "aver preferito il libro" (riferimento a "Chi ha paura dell'uomo nero", opera scritta da Graziella Fiorentin e da cui è tratto il film). Anche il cattolico Salvatore Porro afferma di non averlo visto, come pure l'assessore al Sociale Massimo Tognolli e la parlamentare di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni che proprio a causa della mancata visione afferma di "non poter commentare". Il consigliere comunale del centrodestra Massimo Codarin (vicino al tema anche e soprattutto per questioni famigliari), invece, è tra i pochi politici ad aver acceso la televisione sul primo canale.

"Mi sono commosso"

"L'ho visto e mi è piaciuto - ha riferito -. È naturale che chi ha vissuto in prima persona o come seconda generazione l'esodo e la tragedia delle foibe si aspetta più un docufilm che una storia romanzata, ma penso che con La Rosa d'Istria siano stati toccati comunque tanti temi significativi, come quelli relativi all'incertezza del periodo, alla sofferenza e all'abbandono delle terre natie, ai crimini commessi dai partigiani titini, all'iniziale diffidenza degli italiani nei confronti dei profughi istriani, fiumani e dalmati". Anche l'assessore De Blasio ha fatto sapere di essere tra i pochi ad averlo visto. "Ritengo sia molto importante - così l'assessore - che la televisione e il cinema trattino questi episodi della nostra storia, per tanti anni taciuti, e diano a tutti la possibilità di conoscere, ed eventualmente approfondire, un momento tragico vissuto dagli Italiani di Istria e Dalmazia nel dopoguerra e che deve diventare parte integrante della memoria collettiva nazionale".

Ancora quattro giorni per vedere il film

Sui social poi si è innescato il solito commentario, tra chi ha apprezzato e chi invece non ha potuto fare a meno di mettere i puntini sulle i. Tra il fuoco amico non è passata inosservata la critica feroce dell'ex missino e leghista Antonio Lippolis. "Sembrava che fuggissero più dai nazisti che dai titini nella scena della stazione. Un racconto che non chiarisce niente per chi non conosce la storia del confine orientale e che dai dati sembra sia stato seguito da un solo telespettatore su quattro per tutta la durata del film. Oltre che inutile anche brutto". Tra i commenti e le analisi, a Trieste e dintorni rimane una certezza. Prima di sabato 10 febbraio, data in cui tutta Italia celebra il Giorno del Ricordo e presso la foiba di Basovizza va in scena la madre di tutte le cerimonie, la classe politica si farà trovare prontissima. Insomma, per vedere il film ci sono ancora quattro giorni.