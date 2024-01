La scuola Nazario Sauro di via Tigor si rifà il look: presentati i lavori

TRIESTE - Nuovi interventi di riqualificazione alla scuola primaria Nazario Sauro di via Tigor 3, complesso scolastico che comprende anche la scuola dell'infanzia Marina Spaccini e la scuola secondaria di primo grado Carducci-Dante. Gli interventi, presentati stamattina, riguardano il miglioramento sismico e l’adeguamento alle norme sulla prevenzione degli incendi, oltre al contestuale scavo archeologico a causa della compresente Basilica Paleocristiana. Saranno poi sostituiti i serramenti e si eseguirà il rifacimento parziale di facciate e copertura, interventi finanziati con fondi della concertazione Edr per 1,4 milioni di euro e affidati alla ditta Cp Costruzioni Srl di Trieste. La fine di questi lavori è prevista per luglio 2025 mentre l'adeguamento sismico si concluderà presumibilmente nel luglio del 2025.

Sono intervenuti alla conferenza stampa di fine lavori gli assessori Elisa Lodi (Politiche del Patrimonio Immobiliare) e Maurizio De Blasio (Politiche dell'Educazione e della Famiglia). Per l'assessore Lodi si tratta di “uno dei più importanti cantieri di edilizia scolastica del Comune di Trieste. Per renderne possibile l'esecuzione, le attività didattiche sono state trasferite in altre strutture. Le scuole Sauro-Spaccini sono state temporaneamente dislocate nell'edificio “ex Timeus” di via dell'Istria 56, reso appositamente fruibile con dei precedenti interventi. A sua volta, la succursale del Carducci-Dante è stata riportata nella sede originaria di via Giustiniano. Così facendo, l'Amministrazione comunale ha accolto una richiesta del Carducci-Dante, affittando ulteriori spazi per consentire il rientro della succursale nel plesso originario”.