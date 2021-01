Titolare senza mascherina, Matano tronca la diretta da bar Al Foro (VIDEO)

Doveva essere una "vetrina" per condividere la personale iniziativa di protesta ma alla fine si è rivelata un vero e proprio flop. Il collegamento della celebre trasmissione della Rai La Vita in diretta è stato troncato dopo circa tre minuti a causa del rifiuto da parte del titolare del bar Al Foro di indossare la mascherina durante la diretta. Una decisione presa dal conduttore del programma televisivo Alberto Matano e contestata da Fabio Martini: "E' censura di Stato" ha dichiarato il titolare del locale che nelle ultime 48 ore ha ricevuto quattro sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti CoViD e la notiifica dell'inosservanza del provvedimento dell'autorità (articolo 650 del Codice penale ndr).

Alla chiusura del collegamento da parte del servizio pubblico, l'inviato della Rai si è allontantato dal bar ed alcuni avventori l'hanno apostrofato in malo modo. "Servi, schiavi e sottomessi" sono stati gli epiteti rivolti al collega.