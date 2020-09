Al via i laboratori artistici gratuiti con Lilt per la salute del corpo e dell'anima

Laboratori gratuiti dedicati alle arti in genere per un globale benessere psicofisico nei tempi difficili che tutti stiamo vivendo: è l'iniziativa presentata oggi, promossa da Lilt e sostenuta dal Comune di Trieste. In un periodo in cui sono emersi gravi traumi nella popolazione a causa dell’emergenza Covid-19 e delle sue conseguenze, sono quanto mai importanti interventi esperienziali di benessere, strutturati per elaborare le emozioni, aprirsi alla gioia e serenità, favorire la resilienza.

L'importanza del benessere psicofisico

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute infatti è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l’assenza di malattia o infermità”. Sulla base di questi presupposti Lilt Trieste e Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trieste hanno organizzato una serie di Laboratori esperienziali delle Arti e delle Emozioni. Con la guida di diversi professionisti, l’arte e le emozioni potranno incontrarsi in modo informale, per dar modo ai partecipanti di manifestare la loro sensibilità, emotività e vena artistica.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi oggi (martedì 8 settembre) nella sala giunta del Comune di Trieste, sono intervenuti i vertici della Lilt Trieste con la presidente Bruna Scaggiante e la vicepresidente Sandra Dudine nonché gli assessori alle Pari opportunità e al Volontariato Elisa Lodi e Lorenzo Giorgi, che hanno evidenziato il valore di un’iniziativa assai innovativa per la nostra città, che parte come progetto pilota e che speriamo rappresenti una start up da sviluppare in futuro, per aiutare le persone a superare le paure e le incertezze di questi tempi, a vivere meglio la loro vita e a rafforzare le loro abilità innate. Ribadita anche volontà dell’Amministrazione comunale di essere al fianco di chi dona il proprio tempo e qualcosa di sé stesso per gli altri.

I laboratori esperienziali si terranno a partire da lunedì 21 settembre e fino alla fine di novembre nella sala Apollonio di Palazzo Vivante, largo Papa Giovanni XXIII, 7 –Trieste, grazie alla collaborazione con L’Opera dei Figli del Popolo. Non mancherà un evento finale, con Tavola Rotonda sul tema: “Strumenti e azioni per il benessere globale del singolo e della società. Report di una esperienza di laboratori delle Arti e delle Emozioni” dove in un confronto con esperti verranno proposti i lavori realizzati e si parlerà dell’esperienza fatta.

I laboratori

Emozion-abile, laboratorio delle Emozioni con Ernestina Cariello, psicologa e psicoterapeuta;

Mandal-arte, laboratorio di mandala con Francesca Valentina Salcioli, arte-terapeuta, naturopata e counsellor;

Restaur-arti, laboratorio di restauro creativo con Viviana Deffar, Donatella Russo Cirillo e Erika Cerkvenik;

Emozion-arti, laboratorio-incontro per vivere l’arte e le emozioni con il Maestro Paolo Cervi Kervisher;

Talent-arti, laboratorio per esprimere i talenti con Paolo Vascotto, counsellor e coach.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti con prenotazione e iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il numero di posti è limitato nel rispetto dei protocolli sanitari anti coronavirus: 10 posti per ciascun laboratorio, una ventina per l’incontro con Paolo Cervi Kervisher. Verranno considerate le iscrizioni in ordine cronologico di domanda. Per informazioni e iscrizioni: info@legatumoritrieste.it