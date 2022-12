Borseggiatore seriale rubava portafogli sugli autobus: denunciato sette anni dopo

Ruba portafogli sull'autobus e, dopo diverse denunce, viene 'incastrato' dai filmati di videosorveglianza e condannato a 10 mesi per furto aggravato. I fatti si erano verificati a Milano nel 2015 e l'uomo, un 37enne di origine rumena, aveva fatto perdere le tracce fino a pochi giorni fa. E' stato infatti identificato dai Carabinieri di Aurisina a bordo di un autobus di linea diretto in Spagna. L'uomo, ricercato per un mandato di cattura, è stato condotto dai Carabinieri nel carcere del Coroneo.