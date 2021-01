"Beccato" ladro seriale latitante: aveva rubato da minorenne, arrestato a 30 anni

Aveva rubato da minorenne ma è stato arrestato dai Carabinieri a 30 anni. E'successo nella giornata di ieri, 28 gennaio, durante serrati controlli in strada Costiera da parte dei Carabinieri del Radiomobile di Aurisina. Durante gli accertamenti nei confronti dei passeggeri di un autobus di linea hanno identificato un cittadino rumeno 30enne. L’uomo vantava un significativo passato criminale fatto di reati contro il patrimonio commessi soprattutto quando era ancora minorenne. Nei suoi confronti era pendente anche un mandato di cattura che risale al 2009, per un furto di auto commesso a ferragosto del 2006 a Torino.

I militari hanno però faticato non poco per capire se l’uomo fermato, che vanta addirittura 7 alias, fosse effettivamente il destinatario della misura restrittiva. Trai pochi elementi per identificarlo avevano a disposizioneuna vecchia foto segnaletica, ma molto risalente nel tempo, che di fatto ritraeva un ragazzino mentre il fermato era a tutti gli effetti un uomo.

È quindi stato necessario il suo accompagnamento in caserma, dove i Carabinieri, incrociando i dati a disposizione, sono finalmente riusciti senza ombra di dubbio a identificare compiutamente lo straniero, che è stato dichiarato in arresto e condotto al Coroneo. Deve scontare una pena di otto mesi e quattro giorni.