Al via i lavori di recupero e risanamento del laghetto di Contovello

TRIESTE - Il laghetto di Contovello è al centro di un importante progetto di recupero e risanamento. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 21 luglio, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore comunale alla Pianificazione Territoriale Michele Babuder, l'assessore comunale agli Affari Generali Sandra Savino, la direttrice del Servizio Ambiente e Verde pubblico Lucia Iammarino, il responsabile degli interventi sul verde e alberature Francesco Panepinto e il titolare della ditta Italspurghi Gianfranco Cergol.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 60 mila euro di cui 37 mila per lo smaltimento e l'analisi dei fanghi, mira a ripristinare l'ecosistema naturale e la biodiversità autoctona del laghetto, che negli anni ha subito una progressiva riduzione della capacità di invaso, causando frequenti prosciugamenti e morie di animali acquatici. L'assessore Babuder ha sottolineato l'importanza dell'intervento, ringraziando l'assessore Savino per l'avvio del progetto e tutti gli enti coinvolti per il loro contributo.

Nel corso degli anni, il laghetto di Contovello ha subito due alterazioni significative: una fisica, con la perdita dello strato impermeabile sulle rive e dell'apporto d'acqua da una sorgente situata a monte del bacino, e una biologica, a causa del rilascio di una serie di animali e piante estranei agli ecosistemi locali e carsici. L'intervento di recupero prevede l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria, con l'obiettivo principale di asportare una frazione dei sedimenti accumulatisi negli anni. Gli interventi consisteranno nello svuotamento progressivo del laghetto, con cattura dei pesci presenti, l'asporto dei fanghi e la sistemazione dell'area. Infine, si provvederà al reinvaso e alla reintroduzione degli animali acquatici. Per la realizzazione completa degli interventi, viene prevista una durata complessiva dei lavori di 30 giorni.