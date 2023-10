I Laibach, la più importante band slovena di sempre, porta al Rossetti la sua grande opera rock

TRIESTE - La grande opera sinfonica dei Laibach, gruppo sloveno che ha ispirato i Rammstein, sta per andare in scena al Rossetti il prossimo 15 ottobre. Alamut, il titolo dello spettacolo, è ispirato all'omonimo best seller di Vladimir Bartol, nato a Trieste, un romanzo scritto nel 1938, sotto il fascismo. Un libro che, pur parlando di un contesto storico e geografico lontano, narra in realtà i meccanismi di propaganda durante l'ascesa del regime fascista a Trieste, a cui l'autore assiste. In Italia il libro ha raggiunto la notorietà solo dopo il 2001, dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York, e ha ispirato la creazione del videogioco Assassin’s Creed.

I Laibach

I Laibach calcano la scena musicale da 40 anni e sono la più importante band slovena di tutti i tempi. Pionieri della musica industrial, sono autentiche icone in tutto il mondo e punto di riferimento per molte band tra cui i Rammstein. Hanno firmato le colonne sonore di Blair Witch Project, Spiderman e Iron Sky 1 e 2. Hanno alle spalle oltre mille concerti e venduto più di due milioni di dischi. Il loro album Opus Dei, pubblicato nel 2021, è stato riconosciuto da Rock, la celebre rivista di settore, come uno dei migliori cinque album industrial di tutti i tempi. Nel 2015 sono stati il primo gruppo straniero a suonare in Corea del Nord.

Alamut

Il personaggio centrale di questa storia è Hassan-i Sabba?h, ìleader religioso e politico degli Ismailiti Nizari e fondatore di una formazione militare nota come Assassini, temuti e rispettati fino ad oggi, che conquisteranno il castello di Alamut, roccaforte dei Selgiuchidi. Il motto degli ismaeliti "Nulla è vero, tutto è permesso" è l'idea centrale del romanzo, che, nello spirito dell'ascesa del fascismo (il romanzo è stato sarcasticamente dedicato a Benito Mussolini), si basa sulla negazione di tutte le dottrine e le tradizioni, ed esprime lo scetticismo filosofico più radicale e nichilista. Nello spettacolo dei Laibach le idee del nichilismo radicale si intrecciano con la poesia persiana classica di Omar Khayyam, e i versi sensuali di Mahsati Ganjavi si mescolano con i colori orchestrali minimalisti derivati dalla tradizione iraniana. L'opera è stata composta assieme ai musicisti iraniani Idin Samimi Mofakham e Nima A. Rowshan della Teheran Symphony Orchestra, basata su una famosa storia ambientata nella Persia dell’XI secolo.

“L’idea di mettere in piedi questo spettacolo è nata già nel 2004 mentre eravamo in tour negli Stati Uniti.” Afferma Ivan Novak, fondatore della band. Così invece Luka Jamnik, membro dei Laibach e co-compositore di Alamut: “Abbiamo dato vita a una musica contemporanea, per descrivere come la realtà virtuale possa manipolare le persone mostrando delle storie immaginarie. Abbiamo pensato che fosse giusto così. Bartol è nato a Trieste, noi siamo di Ljubljana e lo spettacolo è ambientato in Iran. È tutto esistente e contemporaneo"

Il concerto vedrà i Laibach sul palco assieme alla RTV Slovenia Symphony Orchestra diretta dal M° iraniano Navid Gohari, il gruppo vocale Human Voice Ensemble di Teheran, il Gallina Vocal Group e l’orchestra di fisarmoniche femminile AccordiOna – andrà in scena a Lubiana, Francoforte, Zagabria e nell’unica data italiana al Politeama Rossetti di Trieste. Già oltre mille i biglietti venduti.