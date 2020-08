Migranti: il ministro Lamorgese sarà in Fvg dopo il 24 agosto

"Il ministro Lamorgese sarà in Friuli Venezia Giulia dopo il 24 agosto e nelle prossime ore il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, insediato ieri nel suo ruolo, terrà una riunione in videoconferenza con i prefetti del territorio regionale". Lo rende noto la deputata Debora Serracchiani, dando conto di quanto emerso da un colloquio con la titolare del Ministero dell'Interno, Luciana Lamorgese, sui problemi connessi ai flussi migratori in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati.

