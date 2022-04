Tira pietre ad un'anziana ma la Locale in borghese lo ferma: denunciato

Un giovane di 30 anni (B.S. le sue iniziali ndr) è stato denunciato dalla Polizia Locale per aver scagliato due grosse pietre contro una donna anziana. L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni in via Rigutti dove, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti la zona di viale Ippodromo, via del Veltro e limitrofe, la Polizia Locale aveva programmato diversi controlli sia con pattuglie in divisa, sia in abiti borghesi. Proprio una di queste pattuglie si è imbattuta nel giovane che, dopo aver scagliato la prima pietra, iniziava ad inveire. Subito dopo, il trentenne raccoglieva un'altra pietra e la scagliava contro la povera donna, fortunatamente senza colpirla. In quell'istante l'intervento che ha aperto le porte della caserma e la successiva denuncia per "getto pericoloso di cose".