Lancio di tavoli e sedie al Caffè degli Specchi: il VIDEO dell'atto vandalico

Lancia i tavoli e le sedie del Caffè degli Specchi, poi se la prende con le vetrine dei negozi. E' successo martedì 23 febbraio alle 22:57: il video dell'atto vandalico, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mostra due persone che camminano in piazza e uno dei due, apparentemente in uno scatto d'ira, prende a calci le sedie e i tavoli per poi scagliarli lontano. Un altro video vede la stessa persona sferrare calci alle vetrine dei negozi. Indagini in corso.