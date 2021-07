Ubriaca dorme tra due siepi in largo Barriera, trentenne allontanata e sanzionata

Ha ricevuto un ordine di allontanamento e una sanzione per ubriachezza la ragazza trovata dalla Polizia Locale in largo Barriera intenta a dormire tra due siepi. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di un cittadino che, in un primo momento, aveva pensato ad una persona deceduta. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Nucleo Interventi Speciali che hanno accertato come non si trattasse di "alcun malore o altra emergenza sanitaria ma una semplice dormita dopo un'eccessiva assunzione di alcolici".