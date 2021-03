Il cane è senza guinzaglio, lui ubriaco e rifiuta di indossare la mascherina: stangata ad un 51enne

Ubriaco e in compagnia del cane senza guinzaglio, si rifiuta di fornire le proprie generalità e di indossare la mascherina. Per questi motivi, un triestino di 51 anni (C.S. le sue iniziali ndr) è stato sanzionato e denunciato alla Procura della Repubblica dagli agenti della Polizia Locale intervenuti, su segnalazione di numerosi cittadini, in largo don Bonifacio nel pomeriggio di ieri 3 marzo. L'uomo, molesto e accompagnato da un pastore tedesco senza guinzaglio, dopo essersi rifiutato di declinare la propria identità e di portare il dispositivo di protezione individuale, è stato accompagnato alla Caserma San Sebastiano per le procedure di rito.