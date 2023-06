Lastra di cemento si stacca dal cornicione: sul posto i vigili del fuoco

ROIANO - Un episodio che ha creato non poco allarme si è verificato a Roiano, nella serata di mercoledì 28 giugno. Intorno alle 18.30, in via Valmartinaga, una lastra di cemento si è staccata improvvisamente dal cornicione di un'abitazione ed è caduta in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso la lastra e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.