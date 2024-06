Laterza presenta esposto all'AgCom per le esternazioni di Bernetti sull'ovovia

TRIESTE - Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in consiglio comunale, ha presentato un esposto all’AgCom per violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune. La denuncia riguarda la partecipazione dell’ingegnere comunale Giulio Bernetti, dirigente del dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio del Comune di Trieste, nonché presidente del Consorzio Ursus e responsabile unico del progetto ovovia, a un’iniziativa elettorale organizzata dalla lista Stati Uniti d’Europa lo scorso 31 maggio. Durante l’iniziativa, come dichiarato da Laterza "Bernetti ha minimizzato la questione dell’impatto ambientale dell’opera, definendola “una puttanata”. Questa affermazione è particolarmente rilevante, dato che l’iter autorizzativo dell’opera è ancora in corso e oggetto di valutazione da parte di diversi Enti pubblici, oltre che di un contenzioso al Tar, e che il progetto è finanziato con fondi europei che sono al centro del dibattito in vista della scadenza elettorale dell’8-9 giugno prossimi". Sempre secondo Laterza "Bernetti ha dichiarato di essere stato autorizzato dalla giunta comunale a partecipare all’iniziativa. "Inviare un dipendente comunale a parlare a nome dell’amministrazione nel corso di un’iniziativa marcatamente elettorale è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e ci ha spinto a prendere provvedimenti anche sul piano legale" ha concluso il capogruppo della civica. Sentito Bernetti sulla questione, dopo aver appresso da noi del procedimento a suo carico, ha preferito non commentare, evidenziando però che si "trattava di un incontro organizzato da una lista di opposizione, Stati Uniti d'Europa appunto a cui sono stato invitato. Non ho rilasciato dichiarazioni, ho solo risposto alle domande che mi venivano fatte e per questo preferisco non commentare".