Ricercato da sette anni, la fuga di un 36enne finisce al Coroneo

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico svolto nei pressi di Fernetti, hanno arrestato un 36enne rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Viaggiava su un autobus di linea diretto in Spagna. Nel 2014 era stato sorpreso senza patente alla guida di un’auto, lungo la strada chiamata Vallone. Durante il controllo aveva fornito le generalità di un suo lontano parente, ma era stato poco convincente, tanto che era stato accompagnato in caserma per una verifica. Una volta accertato che i dati forniti erano fasulli, era stato deferito per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Poi, la condanna a 8 mesi di reclusione.