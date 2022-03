Latitante da 15 anni cercava di scappare insieme ai profughi ucraini: arrestato

Era latitante da 15 anni e viaggiava su un autobus cercando di confondersi insieme ai profughi ucraini, ma è stato individuato dai Carabinieri di Aurisina. In passato era solito foderare delle borse con la carta stagnola in modo da rubare abiti lussuosi eludendo le barriere antitaccheggio dei negozi. Poi rivendeva la refurtiva ai propri connazionali nei mercati neri dell’Est Europa. Il suo continuo andirivieni gli aveva poi permesso di evitare la condanna e di restare impunito.

Giorni fa è, tuttavia, incappato in un controllo del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, impegnata insieme alla pattuglia della Stazione di Aurisina nei controlli di retrovalico. L’attenzione dei militari è subito ricaduta su di lui, e in breve si è scoperto che si trattava di un ricercato. Infatti l’uomo, un 35enne romeno, deve scontare 4 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso nel 2007 a Firenze che, fino a oggi, era rimasto impunito grazie ad una latitanza durata 15 anni.