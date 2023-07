Latitante da 16 anni "beccato" su un bus diretto in Romania

DUINO AURISINA - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno di 45 anni. Si trovava a bordo di un autobus partito dalle Spagna e diretto in Romania quando è stato fermato lungo la A4, in località San Giovanni di Duino, dal personale della squadra volante del Commissariato di Duino-Aurisina. Il 45enne si era reso responsabile nel 2007 di reati contro la persona commessi ad Alatri, in provincia di Frosinone. Al termine delle operazioni di identificazione, l'uomo è stato accompagnato al carcere di Trieste per scontare una pena di anni tre di reclusione.