Latitante dal 2011, "beccato" mentre cercava di uscire dall'Italia

La scorsa notte la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno del 1981. Viaggiava a bordo di un bus di linea diretto in Romania ed è stato identificato dal personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina nei pressi dell’ex valico di Fernetti in direzione Slovenia. A suo carico un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel luglio 2011. Accompagnato negli Uffici di Polizia, dopo le formalità di rito, il comunitario è stato arrestato e condotto presso il carcere di Udine per espiare una pena di 2 mesi di reclusione connessa a reati di natura predatoria.