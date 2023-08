Ennesimo arresto di latitanti, fermata una donna di 37 anni

TRIESTE - I carabinieri di Aurisina hanno arrestato una trentasettenne di nazionalità romena in quanto ricercata dopo una condanna a cinque mesi di reclusione emessa dalla procura di Fermo per fatti avvenuti nel 2009. La donna, rintracciata nei giorni scorsi durante un normale controllo di retrovalico, era stata condannata per le plurime inosservanze al divieto di ritorno commesse nelle Marche. La donna è finita in manette. Si trova attualmente al Coroneo, dove sconterà la sua pena.