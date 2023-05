Droga e violazione divieto di ritorno: 48enne arrestato dopo sette anni

DUINO AURISINA - Viaggiava su un autobus diretto in Albania ma era stato condannato a oltre un anno di carcere per reati di droga e per la violazione del divieto di ritorno in Italia a seguito di un provvedimento di espulsione. E' stato così arrestato lo scorso sette maggio dal personale del commissariato di polizia di Duino Aurisina, ma i fatti risalgono al 2016. E' successo a un 48enne albanese in località San Giovanni di Duino, durante il controllo di un pullman proveniente dall’Italia e diretto in Albania. Dovendo scontare la pena di un anno, un mese e 28 giorni di reclusione, è stato condotto nel carcere del Coroneo.