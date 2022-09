Rubava ai giardinetti di Roma, arrestato sul confine mentre rientra in Italia

FERNETTI (Monrupino-Repen) - I carabinieri del Radiomobile di Aurisina hanno arrestato un latitante di nazionalità romena condannato dal tribunale di Roma per numerosi furti commessi nella Capitale tra il 2013 ed il 2017. L'uomo è stato intercettato nei giorni scorsi nei pressi dell'ex valico internazionale di di Fernetti (Monrupino) a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania. Il latitante colpiva soprattutto le giovani coppie che frequentavano i giardini pubblici per sfuggire alla calura estiva. "Sfruttando il relax e il riposo delle persone - questa la nota dell'Arma -, si aggira tra le coperte e le borse, a volte lasciate incustodite, per portare via portafogli e smartphone. Dopo le denunce ecco che il ladro si dilegua e, dopo la condanna, sparisce. Il 48enne è stato trasferito nel carcere del Coroneo, a Trieste, dove dovrà scontare una pena di due anni e sette mesi di reclusione.