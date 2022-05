Picchiava i debitori per farsi dare i soldi: arrestato latitante dopo otto anni

Un latitante è stato arrestato dai Carabinieri dopo otto anni: dovrà scontare cinque anni di carcere per rapina aggravata commessa a Milano nel 2014. Si tratta di un cittadino romeno di 31 anni dall'imponente stazza fisica che, oltre a smontare da solo i ponteggi nel cantiere, veniva sfruttato per convincere le persone in maniera risoluta a pagare i debiti. E così dopo una scazzottata per recuperare dei soldi prestati, era stato individuato quale esecutore materiale del cruento pestaggio. Infatti la vittima lo aveva riconosciuto subito, tradito dalla sua possente stazza fisica. La stessa caratteristica, a distanza di anni, ha attirato l’attenzione anche dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aurisina, che in un controllo hanno scoperto il passato violento dell’uomo, ricercato con un mandato di cattura. Il soggetto è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere del Coroneo.