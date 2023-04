Rubava vestiti dalla Caritas e li rivendeva, in cella nove anni dopo

TRIESTE - I carabinieri di Aurisina hanno arrestato e condotto al carcere del Coroneo un cittadino di nazionalità romena su cui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano poco meno di dieci anni fa. L'uomo, all'epoca ventenne, è stato individuato nei giorni scorsi nei pressi del valico di frontiera di Fernetti, a bordo di un autobus di linea diretto a Firenze. Era stato denunciato e condannato per furto per fatti commessi nel capoluogo lombardo nel 2014. Alcuni ragazzi più grandi di lui (anch'essi di nazionalità romena, rispettivamente di 22 e 23 anni), con l'idea di rubare vestiti dal cassonetto della Caritas così da rivenderli in occasione del mercato rionale, e vista la sua corporatura esile, lo calano nella struttura. Dopo essersi introdotto nel cassonetto qualcosa va storto e rimane incastrato gambe all'aria. Dopo l'intervento dei carabinieri milanesi scatta la denuncia per furto. Il ventottenne deve scontare un mese e 28 giorni di reclusione. Dopo il controllo da parte dei carabinieri di Aurisina, i militari procedono quindi al suo arresto. Il giovane si trova nel carcere triestino.