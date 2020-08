Doveva scontare oltre due anni per estorsione: i Carabinieri lo trovano su un bus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un controllo a un autobus di linea che riportava i braccianti agricoli dalla Spagna alla Romania, hanno rintracciato D.O., 39enne rumeno risultato destinatario di un provvedimento di cattura. Deve scontare una condanna del 2014 a 2 anni e 4 mesi di reclusione per un’estorsione orchestrata con un suo connazionale, commessa in Calabria nel luglio del 2008. La vittima, un italiano, si era rivolta ai Carabinieri del posto che avevano arrestato i due estorsori ma il 39enne, una volta scarcerato in attesa del processo, era sparito. Fino al rintraccio da parte dei Carabinieri di Aurisina. Ora si trova al Coroneo.