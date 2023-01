La sosta in bagno lo incastra: latitante arrestato a Sgonico

Una famiglia si ferma in area di servizio perché il bambino deve andare in bagno ma la sosta tecnica li tradisce e i Carabinieri scoprono che il padre è ricercato. L'uomo, un 39enne rumeno, è stato quindi arrestato dalla pattuglia di Prosecco sulla Sp35 a Sgonico, mentre viaggiava con la sua famiglia. Dovrà scontare due mesi di reclusione per invasione di terreni per fatti commessi nella provincia di Ancona 10 anni fa. Si trova ora in carcere al Coroneo.