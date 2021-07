Latitante in fuga dall'Italia e diretto in Albania: arrestato 43enne a Basovizza

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese del 1978. A suo carico un provvedimento di cattura per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo si trovava a bordo di un pullman diretto in Albania quando, a Basovizza, poco prima di entrare in Slovenia, è stato fermato da una Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina. Gli operatori hanno identificato gli occupanti ed è emerso questo rintraccio a carico dello straniero. Accompagnato in Commissariato, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.