Latitante da 5 anni, doveva scontarne uno e mezzo: arrestato a Valmaura

Mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno del 1988 dando esecuzione ad un provvedimento di carcerazione, emesso dalla locale Procura della Repubblica, in riferimento ad una sentenza di condanna a 1 anno, 7 mesi e 4 giorni di reclusione e di 200 euro di multa, emessa nel 2016 e relativa al reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso a Trieste nell’aprile 2012. L’uomo è stato identificato in un appartamento nel rione di Valmaura da personale della Squadra Volante che si era recato per notificare un atto alla persona che lo stava ospitando. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il rumeno è stato condotto presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.