Falsificava documenti a Trieste: latitante arrestato a Chiusaforte

Si era reso responsabile di una serie di reati legati a falsità materiale, uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commessi a Trieste nel 2016. Per questo era stato condannato a una pena detentiva di due anni, cinque mesi e 29 giorni di reclusione, che non ha mai scontato. Si tratta di un polacco di 67 anni, individuato lo scorso fine settimana dai carabinieri di Chiusaforte, all'altezza della frazione di Villanova. Viaggiava su un furgone, sottoposto a un controllo da parte dei militari dell'Arma. Una volta identificato è stato arrestato. Terminate le formalità l'uomo è stato condotto alla Casa circondariale di via Spalato a Udine.“