Calci e sputi ai turisti che si rifiutavano di pagarlo, fattorino abusivo in manette dopo 8 anni

Intraprendente e solerte, sfila di mano i bagagli ai turisti sulle pensiline della stazione ferroviaria e, alla modica cifra di 15 euro, glieli trasporta dove desiderano. Di fronte a un rifiuto si trasforma in una belva e aggredisce l’ingrato turista con spintoni, insulti e sputi. E così la sua carriera di fattorino abusivo subisce un tracollo per la continua collezione di denunce. Fino a quando decide di abbandonare il mestiere e cercare fortuna altrove. Ma rimane il fardello delle denunce che si trasformano in condanne.

Nei giorni scorsi il soggetto viene controllato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Basovizza: stavolta però è lui un turista, e viaggia carico di bagagli su un pullman di linea diretto in Spagna. L’uomo, un cittadino romeno di 30 anni, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo espiare la pena di anni 1 e 8 mesi di arresto per lesioni personali e inosservanza al foglio di via per fatti commessi a Firenze nel 2014. Così i Carabinieri di Basovizza lo arrestano, e dopo le formalità di rito, lo associano al carcere di Gorizia.