Ex membro di una gang che rubava nei cantieri, arrestato a Fernetti otto anni dopo

Faceva parte di una banda che rubava carburante e oggetti nei cantieri lungo le autostrade, era ricercato anche per porto abusivo d'armi ma solo otto anni dopo è stato rintracciato a Fernetti dai Carabinieri del Radiomobile di Aurisina. E' successo ieri notte: nel corso di un servizio di retrovalico il latitante 31enne di origine rumena è stato identificato mentre viaggiava su un autobus di linea verso la Francia e ai Carabinieri ha detto di essere diretto in Provenza per la raccolta delle pesche. E' tuttavia emerso a suo carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (Pa) nel 2013. I Carabinieri lo hanno quindi dichiarato in arresto e condotto al carcere del Coroneo.